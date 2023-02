EssilorLuxottica à la remorque du CAC 40 malgré un exercice 2022 solide

Plus forte baisse du CAC 40, EssilorLuxottica fléchit de 3,15% à 169,05 euros après avoir dévoilé des résultats 2022 pourtant solides. Le géant de l'optique a dégagé un résultat net, part du groupe, en progression de 37,2% à 2,15 milliards d'euros. La marge opérationnelle ajustée est ressortie 16,8 %, en hausse de 70 points de base par rapport au pro forma 2021. Le résultat opérationnel ajusté a en effet augmenté de 18,5% à 4,11 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 24,5 milliards d'euros, en hausse de 13,9 % par rapport à 2021 en données comparables.



Une performance légèrement inférieure aux prévisions.



Le premier marché du groupe, l'Amérique du Nord, a enregistré une hausse de 4% à taux de change constants, à près de 11,5 milliards d'euros.



Si le quatrième trimestre 2022 est en croissance de 3,9 % en termes de chiffre d'affaires à taux de change constants, il n'en demeure pas moins que cette hausse ressort bien plus faible que celle enregistrée sur les mois précédents de 2022 en raison d'une "performance négative" en Chine, frappée par des restrictions contre le Covid-19, et d'une stagnation de l'activité au Brésil.



Le chiffre d'affaires de l'Asie-Pacifique et celui de l'Amérique latine ont respectivement progressé de 3,1% et de 0,6% à taux de change constants sur les trois derniers mois de 2022, contre des progressions de 22,7% et de 12,6% au troisième trimestre.



"Le chiffre d'affaires total du groupe au quatrième trimestre, soit 6,1 milliards d'euros, est inférieur de 2 % aux prévisions et à la prévision d'UBS, avec une croissance de +3,9 % (contre +4,1 %, indice UBS +4,4 %), hors effets de change. L'EBIT ajusté de 1,9 milliard d'euros au second semestre est inférieur de 3 % aux prévisions des analystes (-9 % par rapport à l'anticipation d'UBS), avec une marge EBIT de 15,3 % (contre un consensus de 15,7 % et une prévision d'UBS 16,6 %)", souligne le broker UBS.



Par ailleurs, le dividende proposé s'élève à 3,23 euros par action, en hausse de 29 % par rapport à 2021.



Le mastodonte, issu de la fusion entre le groupe français Essilor et l'italien Luxottica en 2018, et qui a racheté depuis le néerlandais GrandVision, a confirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % entre 2022 et 2026 à taux de change constants et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.