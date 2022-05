EssilorLuxottica accélère les activités liées à sa Mission

avec le lancement de OneSight EssilorLuxottica Foundation

Charenton-le-Pont, France (25 mai 2022 – 13h00 CET) EssilorLuxottica annonce aujourd’hui le lancement de OneSight EssilorLuxottica Foundation et ouvre ainsi un nouveau chapitre dans la poursuite de sa Mission d’aider chacun à « mieux voir et mieux être ». Ce pilier majeur de la stratégie de développement durable d’EssilorLuxottica vient renforcer son engagement à défendre la bonne vision comme droit humain fondamental.

OneSight EssilorLuxottica Foundation regroupe la plupart des actions de sensibilisation et de philanthropie du Groupe et jouera un rôle clé dans la lutte contre la mauvaise vision. En informant le public de l’importance d’une bonne vision et en soutenant la création d’un accès durable à la santé visuelle dans le cadre de programmes humanitaires, OneSight EssilorLuxottica Foundation s’associera avec d’autres organismes d’intérêt général contribuant ainsi à la réalisation de la résolution des Nations Unies, « Vision pour toutes et tous », et à l’élimination de la mauvaise vision non corrigée en une génération.

Cette nouvelle étape dans l’intégration des activités liées à la Mission d’EssilorLuxottica est un signe fort de son engagement à améliorer l’accès à une bonne vision pour les populations défavorisées. OneSight EssilorLuxottica Foundation bénéficiera du support et de l’engagement d’EssilorLuxottica, de ses employés et partenaires, afin de progresser dans ce domaine.

« Notre rôle en tant que leader de l’industrie vise aussi à ce que chacun bénéficie d’une bonne vision et ainsi d’une vie meilleure. Grâce à OneSight EssilorLuxottica Foundation, notre expertise mondiale, nos capacités et nos partenariats permettront d’accélérer le changement nécessaire dans le domaine de la santé visuelle. Avec le soutien des gouvernements, des organismes à but non lucratif et d’autres partenaires, nous pourrons mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable établis par les Nations Unies en faveur d’une santé visuelle universelle. OneSight EssilorLuxottica Foundation s’appuiera sur les actions menées de longue date par Essilor et Luxottica en matière de développement durable», ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur général et Directeur général délégué d’EssilorLuxottica.

« EssilorLuxottica est un pionnier, engagé de longue date dans la lutte contre le mal voir, et qui poursuit sans relâche ses efforts pour éliminer la mauvaise vision non corrigée en une génération. Grâce aux actions menées, nous avons, depuis 2013, créé un accès durable à la santé visuelle pour un demi-milliard d’individus et fourni des lunettes à 50 millions de personnes, dont la majorité a pu bénéficier d’une correction visuelle pour la première fois de sa vie. Nous avons également formé près de 20 000 micro-entrepreneurs pouvant fournir des solutions de santé visuelle de première nécessité et améliorer la vision des membres de leur communauté tout en bénéficiant d’une activité permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Grâce à OneSight EssilorLuxottica Foundation, nous sommes aujourd’hui prêts à réaliser notre plein potentiel », a indiqué Anurag Hans, Head of Mission pour EssilorLuxottica.

OneSight EssilorLuxottica Foundation supervisera les organisations suivantes : Vision for Life, les Essilor Vision Foundations d’Amérique du Nord, d’Inde, d’Asie du Sud-Est et de Chine, la Fondazione Salmoiraghi & Viganò en Italie, ainsi que OneSight et Vision Impact Institute, deux partenaires mondiaux de longue date du Groupe.

La feuille de route détaillée d’EssilorLuxottica, « Éliminer le mal voir en une génération », lancée en 2019 parallèlement à l’Assemblée générale des Nations unies, avec le soutien de plus de 20 gouvernements, organisations à but non lucratif et partenaires du secteur privé, souligne le rôle clé que le secteur doit jouer dans la résolution de la crise de la santé visuelle. EssilorLuxottica est conscient de sa responsabilité, et, par le lancement même de OneSight EssilorLuxottica Foundation, s’engage à aider les personnes qui vivent avec des défauts visuels non corrigés, principalement dans les pays en développement, à « mieux voir et mieux être ».

À propos de OneSight EssilorLuxottica Foundation

OneSight EssilorLuxottica Foundation, anciennement Essilor Social Impact, est un organisme à but non lucratif (fonds de dotation) déclaré en France qui participe à l’engagement et aux valeurs d’EssilorLuxottica dans sa volonté d’éliminer la mauvaise vision non corrigée en une génération. Il a été renommé en 2022 pour coordonner les actions et investissements d’EssilorLuxottica en matière de sensibilisation et de philanthropie, tels que : Vision for Life, les Essilor Vision Foundations d’Amérique du Nord, d’Inde, d’Asie du Sud-Est et de Chine, la Fondazione Salmoiraghi & Viganò en Italie, ainsi que OneSight et Vision Impact Institute, deux partenaires mondiaux de longue date du Groupe. L’adresse de son siège est le 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, France.

https://onesight.essilorluxottica.com/

Pièce jointe