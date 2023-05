EssilorLuxottica : accord de joint-venture dans le Golfe

EssilorLuxottica annonce avoir signé avec le groupe Chalhoub un accord de joint-venture visant à développer la vente de lunettes dans les pays faisant partie du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).



Cet accord de partenariat au Moyen-Orient permettra d'associer l'expertise, les technologies et les marques de lunettes du groupe franco-italien avec la connaissance des consommateurs de la région du Groupe Chalhoub.



'La joint-venture se traduira par l'ouverture de magasins mono et multimarques pour des marques emblématiques de renommée mondiale telles que Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples et David Clulow', précise le géant de l'optique.



