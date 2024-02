EssilorLuxottica : accord renouvelé avec Michael Kors

Le 21 février 2024 à 07:28 Partager

EssilorLuxottica et la maison de luxe américaine Michael Kors annoncent le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Michael Kors.



Ce renouvellement anticipé, puisqu'il intervient près d'un an avant la fin de l'accord en vigueur, prendra effet le 1er janvier 2025 et couvrira une période de cinq ans, avec une option d'extension pour cinq années supplémentaires.



'Grâce à ce renouvellement, EssilorLuxottica renforce sa collaboration avec l'un des groupes du luxe les plus importants du monde, au travers d'un partenariat stratégique qui exprime l'essence unique de ses marques', commente son PDG Francesco Milleri.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.