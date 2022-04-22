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ESSILORLUXOTTICA

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EssilorLuxottica affiche un CA au T1 en hausse à 5,6 mds

22/04/2022 | 07:08
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22 avril (Reuters) - EssilorLuxottica SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5,6 MILLIARDS D'EUROS EN PROGRESSION DE 38% PAR RAPPORT À 2021

* CHIFFRE D'AFFAIRES COMPARABLE EN CROISSANCE DE 11,5% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, TOUTES LES RÉGIONS POSITIVES

* CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES RÉGIONS EMEA ET AMÉRIQUE LATINE

* CROISSANCE À DEUX CHIFFRES POUR RAY-BAN ET OAKLEY

* LE CHIFFRE DAFFAIRES DE LE-COMMERCE AFFICHE UNE CROISSANCE DE 9% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2022 23 349 M 25 352 M -
Résultat net 2022 2 212 M 2 402 M -
Dette nette 2022 7 345 M 7 976 M -
PER 2022 32,3x
Rendement 2022 1,80%
Capitalisation 75 476 M 81 950 M -
VE / CA 2022 3,55x
VE / CA 2023 3,30x
Nbr Employés 150 316
Flottant 63,7%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 171,70 €
Objectif de cours Moyen 187,00 €
Ecart / Objectif Moyen 8,91%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
David Wielemans Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Cristina Scocchia Independent Director
Jean-Luc Biamonti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA-8.30%81 950
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-10.12%351 103
HERMÈS INTERNATIONAL-18.33%141 725
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-11.06%73 516
LULULEMON ATHLETICA INC.-3.63%49 298
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-23.35%30 997