EssilorLuxottica affiche un CA au T1 en hausse à 5,6 mds

22 avril (Reuters) - EssilorLuxottica SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5,6 MILLIARDS D'EUROS EN PROGRESSION
DE
38% PAR RAPPORT À 2021
* CHIFFRE D'AFFAIRES COMPARABLE EN CROISSANCE DE 11,5% À
TAUX DE
CHANGE CONSTANTS, TOUTES LES RÉGIONS POSITIVES
* CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES RÉGIONS EMEA ET AMÉRIQUE
LATINE
* CROISSANCE À DEUX CHIFFRES POUR RAY-BAN ET OAKLEY
* LE CHIFFRE DAFFAIRES DE LE-COMMERCE AFFICHE UNE
CROISSANCE DE
9%
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(Gdansk Newsroom)