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EssilorLuxottica affiche un CA en hausse à 17,85 mds en 2021

11/03/2022 | 07:23
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11 mars (Reuters) - EssilorLuxottica SA:

* RÉSULTATS ANNUELS ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

* CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ DU GROUPE DE 2021 EN HAUSSE DE 20% PAR RAPPORT À 2019 ET DE 40% PAR RAPPORT À 2020

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ PRO FORMA À 16,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR L'ANNÉE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'E-COMMERCE 2021 A FRANCHI LA BARRE DES 1,5 MILLIARDS D'EUROS SUR L'ANNÉE, +62%(1,3) À LA FOIS PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE ET À L'ANNÉE 2019

* CA EN 2021 À EUR 17,85 MDS CONTRE EUR 17,39 MDS EN 2019

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2021 À EUR 3,03 MDS CONTRE EUR 2,8 MDS EN 2019

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2021 À EUR 2,06 MDS CONTRE EUR 1,94 MD EN 2019

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 2,51 EUROS PAR ACTION, EN NUMÉRAIRE OU EN ACTIONS

* UKRAINE: EN CES TEMPS DIFFICILES, LA SÉCURITÉ DE NOS SALARIÉS EST NOTRE PRIORITÉ ET NOUS APPORTONS TOUTE LAIDE POSSIBLE À NOS ÉQUIPES DANS LA RÉGION

* UKRAINE: NOS PENSÉES VONT AVANT TOUT VERS LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA TRAGÉDIE QUI SE DÉROULE

* GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE À 2,8 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2021

* PERSPECTIVES LONG TERME : CROISSANCE ANNUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5% SUR LA PÉRIODE 2022 - 2026

* PERSPECTIVES: RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ À 19-20% DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2026

* LES TOUTES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRODUITS QUE NOUS LANÇONS BÉNÉFICIERONT À LENSEMBLE DE NOTRE INDUSTRIE - DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2021 19 656 M 21 629 M -
Résultat net 2021 1 893 M 2 083 M -
Dette nette 2021 9 670 M 10 640 M -
PER 2021 34,8x
Rendement 2021 1,66%
Capitalisation 65 003 M 71 526 M -
VE / CA 2021 3,80x
VE / CA 2022 3,22x
Nbr Employés 144 888
Flottant -
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
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TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 186,87 €
Ecart / Objectif Moyen 26,4%
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Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer
David Wielemans Co-Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA-21.02%71 526
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-19.13%336 153
HERMÈS INTERNATIONAL-26.79%135 703
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-17.16%70 046
LULULEMON ATHLETICA INC.-22.92%39 541
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-17.15%33 483