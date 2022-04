EssilorLuxottica affiche un chiffre d'affaires en hausse de 38,1% au premier trimestre

(Reuters) - Le lunetier franco-italien EssilorLuxottica a annoncé vendredi une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à de bonnes performances dans la plupart des régions.

Le groupe, qui fabrique les lunettes de soleil Oakley et Ray-Ban, a publié un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 38,1% par rapport à l'année précédente, à taux de change courants.

Les ventes en Chine ont chuté en mars à la suite d'une recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays et des mesures de confinement qui en découlent. Les efforts réalisés dans le pays pour arrêter l'épidémie ont entraîné un engorgement des autoroutes et des ports, bloqué les travailleurs et fermé d'innombrables usines. Des perturbations qui se répercutent sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

EssilorLuxottica tiendra son "Capital market day" le 14 septembre et les analystes s'attendent à ce que, durant cette journée, la société fournisse des détails sur les objectifs d'intégration et de synergie à la suite de son acquisition de Grandvision cette année.

