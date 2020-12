EssilorLuxottica : annonce des changements d'organisation ainsi qu'un acompte sur dividende pour l'exercice 2020

Je tiens à remercier Hubert pour la manière dont il a réussi à faire d'Essilor un leader mondial et pour sa contribution à la construction d'EssilorLuxottica qui est aujourd'hui une entreprise forte. Tout au long de sa carrière, il aura contribué durablement au développement de notre groupe. Je suis aussi ravi que l'approche résiliente et disciplinée que nous avons adoptée en matière de gestion de notre groupe, tout au long d'une année qui nous a mis à rude épreuve, ait rendu possible le versement de ce dividende -

Le Conseil d'Administration a confié les pouvoirs exécutifs à Francesco Milleri et Paul du Saillant, qui sont respectivement nommés Directeur Général (DG) et Directeur Général Délégué (DGD) d'EssilorLuxottica, et ce jusqu'à la nomination d'un nouveau Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires en 2021. M. du Saillant devient Président-Directeur Général d'Essilor International (PDG).

C'est un signal fort qui montre que notre entreprise et notre secteur ont la capacité de résister avec succès aux chocs, » a commenté Leonardo Del Vecchio.

Les progrès considérables accomplis au cours des deux dernières années, et plus récemment sous l'impulsion de Francesco et de Paul, me confortent dans l'idée que les conditions sont réunies pour prendre du recul et leur transférer mes pouvoirs exécutifs afin de permettre une transition de gouvernance plus fluide. Je suis certain que cette gouvernance remaniée accélérera plus encore l'intégration du groupe et la mise en œuvre des synergies, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, grâce au déploiement continu de notre mission » a ajouté Hubert Sagnières.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica employait plus de 150 000 collaborateurs et affichait un chiffre d'affaire consolidé de 17,4 milliards d'euros.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur la place boursière Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.