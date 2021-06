EssilorLuxottica compte boucler l'acquisition de Grandvision le 1er juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé mardi sa décision de boucler l'acquisition de la participation de 76,72% de la holding HAL dans le distributeur d'optique néerlandais GrandVision au 1er juillet 2021, selon les termes du contrat conclu le 30 juillet 2019.

L'opération sera ainsi réalisée à un prix de 28,42 euros par action.

EssilorLuxottica avait récemment annoncé qu'un tribunal arbitral l'avait autorisé à renoncer à l'acquisition de GrandVision. Le fabricant de verres correcteurs avait alors précisé qu'il étudierait ses options et qu'il communiquerait sa décision ultérieurement concernant cette opération évaluée à 7,2 milliards d'euros.

"Après avoir étudié toutes nos options, nous avons pris la décision de finaliser l'acquisition sans plus attendre", ont commenté mardi dans un communiqué Francesco Milleri, le directeur général d'EssilorLuxottica et Paul du Saillant, son directeur général délégué.

"La logique stratégique de la transaction reste forte et inchangée, et après deux ans d'efforts et de travail constant, nous sommes prêts à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de l'histoire d'EssilorLuxottica, avec GrandVision", ont souligné les dirigeants.

"Ce faisant, nous tirerons toutes les leçons de l'expérience acquise au cours des dernières années pour que l'intégration de GrandVision et de ses 37.000 salariés talentueux soit parfaitement réussie", ont-ils ajouté.

En juillet dernier, EssilorLuxottica avait saisi le tribunal de Rotterdam afin d'obtenir des informations sur la façon dont GrandVision a géré ses activités pendant la crise du coronavirus, considérant que le groupe néerlandais refusait de lui communiquer ces informations.

