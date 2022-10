EssilorLuxottica : confirme ses perspectives mais recule en Bourse

EssilorLuxottica, le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique, recule de 3,37% à 153,60 euros. Le groupe a confirmé ses perspectives de long terme, après avoir dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022. Sur la période de juillet à septembre, les revenus du groupe se sont établis à 6,39 milliards d'euros, en hausse de 8,2% à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2021, contre 6,27 milliards d'euros prévus par les analystes.



L'Asie-Pacifique est la région qui a enregistré la meilleure performance avec un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros, en hausse de 22,7% par rapport au troisième trimestre de 2021.



Le CA a également augmenté en Amérique du Nord, le premier marché d'EssilorLuxottica, avec des ventes à 3,01 milliards d'euros, en croissance de 3,4%, soutenu par la division de vente directe au consommateur (Direct to Consumer), a fait savoir le groupe.



"Nous sommes confiants dans notre vision stratégique et notre capacité à réaliser nos perspectives à long terme", ont déclaré le PDG du groupe, Francesco Milleri, et le directeur général délégué, Paul du Saillant, cités dans un communiqué.



"Essilor a enregistré des performances solides avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% alors que le consensus était de 4,7%", indique l'analyste Stifel, ajoutant que la direction du groupe "a refusé de s'engager sur des objectifs précis en matière de ventes et de marges, invoquant la guerre en Ukraine et l'incertitude macroéconomique.