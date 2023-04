EssilorLuxottica : croissance de 8,6 % du CA à 6 151 ME

EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires consolidé de 6 151 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 (+9,7 % à taux de change courants).



La division Professional Solutions affiche une croissance de 7,7 % par rapport à 2022 sur la même période (8,9 % à taux de change courants). Le chiffre d'affaires de la division Direct to Consumer a progressé de 9,4 % par rapport (+10,5 % à taux de change courants).



Toutes les régions sont en accélération par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.



La région Amérique du Nord a enregistré un chiffre d'affaires de 2 859 millions d'euros, en hausse de 7,0 % par rapport au premier trimestre 2022 (+11,4 % à taux de change courants). L'ensemble formé par l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a enregistré un chiffre d'affaires de 2 194 millions d'euros, en hausse de 8,9 % (+6,8 % à taux de change courants).



La région Asie-Pacifique a enregistré un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, en croissance de 12,0 % (+9,4 % à taux de change courants).



