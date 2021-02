EssilorLuxottica : et CooperCompanies annoncent la création d'une joint-venture pour l'acquisition de SightGlass Vision

EssilorLuxottica est un pionnier et un leader mondial dans le domaine de la vision. Renforcer notre relation nous permettra de mieux répondre aux défis du marché du contrôle de la myopie en pleine expansion, et c'est très enthousiasmant. En combinant nos forces, nous visons à proposer une gamme de produits plus large afin que les professionnels de la vue du monde entier puissent apporter des solutions qui changent la vie en combattant la myopie des enfants. Ce partenariat est une extension naturelle de notre portefeuille actuel de produits innovants en matière de contrôle de la myopie, qui inclut notamment les lentilles de contact MiSight, et nous sommes fermement convaincus qu'il va renforcer notre capacité à accélérer ce type d'offres

ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur général et Directeur général délégué d'EssilorLuxottica

Nous sommes ravis de nous associer à CooperCompanies, une entreprise reconnue dans le traitement des troubles de la vision, et plus particulièrement de la myopie, et de valoriser ensemble la technologie de SightGlass Vision. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie d'EssilorLuxottica, qui vise à améliorer l'accès à la santé visuelle et notamment aux solutions qui permettent de maîtriser la progression de la myopie. La complémentarité de nos solutions, dont le verre Stellest récemment lancé par Essilor, avec la technologie prometteuse de SightGlass Vision va étendre notre offre de produits innovants afin de répondre aux besoins croissants de nos clients et des consommateurs partout dans le monde

En combinant leur expertise scientifique et leurs capacités de développement de produits, EssilorLuxottica et CooperCompanies visent à faire prendre conscience de ces enjeux et à apporter des nouvelles solutions pour résoudre ce problème de santé visuelle mondial.

Les dernières décennies ont vu une augmentation constante de la prévalence de la myopie à travers le monde, notamment à cause de l'évolution des modes de vie. Elle touche aujourd'hui 2,6 milliards de personnes dans le monde et on estime qu'en 2050, cinq milliards de personnes seront myopes, c'est-à- dire la moitié de la population mondiale. La myopie est la principale cause de déficience visuelle chez l'enfant et, avec le temps, elle peut contribuer à augmenter le risque de développer une déficience visuelle permanente, telle que la dégénérescence maculaire, le décollement de la rétine, la cataracte et le glaucome, ou encore la cécité, pathologies associée à une forte myopie.

EssilorLuxottica et CooperCompanies tireront parti de leur expertise commune et leur leadership global dans le domaine de la myopie pour accélérer la commercialisation des verres de lunettes SightGlass Vision. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises vont renforcer leur potentiel d'innovation et accroître leurs capacités de mise sur le marché afin de développer la catégorie des solutions de contrôle de la myopie. La technologie de SightGlass Vision viendra compléter les solutions existantes, dont le verre Stellest d'Essilor ainsi que les lentilles de contact MiSight de CooperVision et ses solutions d'orthokératologie.

Charenton-le-Pont,France et San Ramon, États-Unis(3 février 2021) - EssilorLuxottica et CooperCompanies, deux acteurs de premier plan de l'industrie optique, ont signé un accord pour la création d'une joint-venture à 50/50 pour l'acquisition de la société américaine SightGlass Vision, spécialisée dans le développement de verres ophtalmiques innovants visant à réduire la progression de la myopie chez l'enfant.

La joint-venture fera l'acquisition de SightGlass Vision, actuellement détenue par CooperCompanies. La clôture de cette opération et la création de la joint-venture sont soumises aux autorisations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. CooperCompanies détenait précédemment une part minoritaire dans SightGlass Vision et en a finalisé l'acquisition complète en janvier 2021.

À propos d'EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de l a vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique et Sunglass Hut et LensCrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica employait plus de 150 000 collaborateurs et affichait un chiffre d'affaire consolidé de 17,4 milliards d'euros. L'action EssilorLuxottica est cotée sur la place boursière Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes et symboles : ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

À propos de CooperCompanies

CooperCompanies (« Cooper ») est une société mondiale de dispositifs médicaux cotée à la bourse de New York (NYSE : COO). Cooper opère à travers deux business units, CooperVision et CooperSurgical. CooperVision apporte une perspective originale sur la santé visuelle en s'engageant à développer une large gamme de produits de haute qualité pour les porteurs de lentilles de contact et à fournir un soutien ciblé aux praticiens. CooperSurgical s'engage à faire progresser la santé des femmes, des bébés et des familles grâce à son portefeuille diversifié de produits et de services axés sur les dispositifs médicaux et la fertilité et la génomique. Basée à San Ramon, en Californie, Cooper emploie plus de 12 000 personnes et vend ses produits

dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.coopercos.com.

