ESSILORLUXOTTICA ET DIESEL

ANNONCENT UN ACCORD DE LICENCE DE 10 ANS

Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (18 juin 2024) – EssilorLuxottica et Diesel annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de licence exclusif pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Diesel.

Cet accord, qui prend effet immédiatement, se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2029, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée au premier trimestre 2025.

Cet accord permet de combiner le style audacieux et provoquant de Diesel avec le savoir-faire, la capacité d’innovation et les réseaux de distribution uniques d’EssilorLuxottica. Il s’appuie sur la collaboration déjà initiée avec succès par les deux sociétés en 2022.

Les nouvelles collections seront développées sous la direction de Glenn Martens, Directeur Créatif de Diesel, et joueront sur les matériaux et les technologies avec audace et irrévérence, en complète résonance avec la communauté croissante des consommateurs « Gen Z » passionnés de la marque Diesel auxquels seront proposées des gammes mixtes s’adaptant à une grande diversité de profils.

« Nous admirons depuis longtemps la vision entrepreneuriale disruptive et l’approche anticonformiste de Renzo Rosso et sommes impatients de partager cet esprit original avec les consommateurs dans le monde entier, en leur proposant des lunettes innovantes et hautement créatives qui incarnent l’ADN unique de Renzo et de Diesel », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Je suis très fier de ce partenariat avec EssilorLuxottica, un groupe de premier plan qui se distingue par la qualité incomparable de ses produits et son savoir-faire exceptionnel. Diesel devient une des marques de mode les plus prisées : elle capte de plus en plus l’attention des nouvelles générations grâce à son approche moderne et inclusive. Je suis convaincu que cet accord marquera une étape significative dans la nouvelle trajectoire de la marque et qu’il contribuera à renforcer son positionnement international », a commenté Renzo Rosso, Président du groupe OTB et fondateur de Diesel.

