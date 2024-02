EssilorLuxottica et Michael Kors

étendent leur accord de licence

Charenton-le-Pont, France et New York, Etats-Unis (21 février 2024 – 07h00) - EssilorLuxottica et Michael Kors annoncent le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Michael Kors.

Ce renouvellement prendra effet le 1er janvier 2025 et couvrira une période de cinq ans, avec une option d’extension pour cinq années supplémentaires. Le renouvellement anticipé, qui intervient près d’un an avant la fin de l’accord en vigueur, est un témoignage de la confiance et de la collaboration solides entre les deux sociétés depuis 2015.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé avec Michael Kors au cours de la dernière décennie. Dans les prochaines années, nous allons continuer à innover ensemble, dans des collections qui reflètent le sens inné du glamour moderne de la marque et son infaillible vision du chic décontracté, » a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica. « Grâce à ce renouvellement, EssilorLuxottica renforce sa collaboration avec l'un des groupes du luxe les plus importants du monde, au travers d’un partenariat stratégique qui exprime l’essence unique de ses marques. »

« Nous sommes très satisfaits du succès de notre partenariat avec EssilorLuxottica sur ces dix dernières années, » a déclaré Cedric Wilmotte, Directeur Général de Michael Kors. « Ensemble, nous avons fait de Michael Kors une marque mondiale de premier plan dans le secteur de la lunetterie, tout en célébrant sa tradition et ses valeurs uniques. Nous partageons la passion d’EssilorLuxottica pour le design, l’innovation et la qualité, et sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration dans les années à venir. »

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Avec plus de 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 25,4 milliards d’euros. Pour plus d’information www.essilorluxottica.com .

Michael Kors

Michael Kors est un créateur d’accessoires et de prêt à porter de luxe, plusieurs fois primé et de renommée internationale. Sa société éponyme, fondée en 1981, propose aujourd’hui toute une gamme de produits sous les marques Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors et Michael Kors Mens. Ces produits comprennent des accessoires, des chaussures, des montres, des articles de prêt à porter ainsi qu’une ligne de produits de parfumerie. Les boutiques Michael Kors sont présentes dans les villes les plus prestigieuses du monde. Michael Kors opère aussi des boutiques flagships digitales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, offrant ainsi aux consommateurs une expérience omnicanale fluide.



