EssilorLuxottica et le Groupe Chalhoub signent un accord de joint-venture pour développer les points de vente de lunettes dans la région CCG

EssilorLuxottica et l e Groupe Chalhoub signent un partenariat pour développer la vente de lunettes dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe ( CCG ) .

Les deux groupes souhaitent faire évoluer la catégorie de lunettes dans cette région du monde avec un service au client amélioré et une expérience consommateur inégalée.

La joint-venture se traduira par l'ouverture de magasins mono et multimarques pour des marques emblématiques de renommée mondiale telles que Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples et David Clulow.





Charenton-le-Pont, France et Dubaï, Émirats Arabes Unis, (10 Mai 2023) – EssilorLuxottica, leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, et le Groupe Chalhoub ont signé un accord de joint-venture visant à développer la vente de lunettes dans la région CCG. L’accord permettra d’associer l'expertise, les technologies et les marques de lunettes d'EssilorLuxottica avec la parfaite connaissance des consommateurs de la région du Groupe Chalhoub et la capacité de ce dernier à leur offrir des expériences inoubliables, pour développer la catégorie et offrir un service client de niveau supérieur.

Le nouveau partenariat représente pour EssilorLuxottica une étape importante visant à améliorer la visibilité et les standards de ce segment de marché, en renforçant le lien entre le consommateur et les marques premium et de qualité supérieure. Il contribuera également à l'expansion du Groupe Chalhoub dans cette catégorie en forte croissance, en s'appuyant sur son expertise en matière de commerce de luxe.

Francesco Milleri, Président-directeur général d'EssilorLuxottica a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec le Groupe Chalhoub pour développer la catégorie des lunettes dans une région aussi dynamique que les pays du CCG. Cet accord nous permettra de compléter notre réseau existant et déjà bien établi de clients dans la région, auxquels EssilorLuxottica va continuer d'offrir des produits et des solutions de haute qualité. Grâce à l’expertise solide et à la présence commerciale du Groupe Chalhoub, nous améliorerons la visibilité et la qualité du secteur tout entier et réinventerons ensemble le parcours consommateur omnicanal, afin d'assurer une expérience d’achat plus engageante pour les consommateurs. »

Patrick Chalhoub, Président du Groupe Chalhoub, a déclaré : « En nous développant dans la catégorie de l’optique, nous entrons sur un marché avec un potentiel de croissance et d’innovation unique basé sur une forte demande de nos consommateurs de luxe dans la région. EssilorLuxottica est un partenaire de premier choix grâce à ses produits tendance et élégants, et son portefeuille de marques. Sa mission d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », ainsi que son objectif de croissance dans la région CCG, complète la volonté du Groupe Chalhoub d'inspirer et de combler les clients »

Une série de magasins mono et multimarques seront ouverts dans la région CCG autour des marques de lunettes emblématiques de renommée mondiale d’EssilorLuxottica, telles que Ray-Ban, Persol et Oliver Peoples, pour permettre à la société de développer sa présence dans la région. Unique en son genre, l'enseigne multimarques de luxe David Clulow - née au Royaume-Uni et bien connue chez les consommateurs moyen-orientaux de Londres - sera également introduite dans de nouveaux magasins avec l’objectif d’améliorer l'expérience client grâce à un service inégalé associé aux meilleures technologies de lunettes.

A propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, Lenscrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 190 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com .

À propos du Groupe Chalhoub

Le Groupe Chalhoub est, depuis plus de 60 ans, un partenaire et un créateur d'expériences de luxe au Moyen-Orient. Déterminé à exceller comme retailer hybride, le Groupe a renforcé ses services de distribution et de marketing avec un portefeuille de huit marques propres et plus de 300 marques internationales dans les catégories luxe, beauté, mode et art de vivre. Il a récemment étendu sa présence dans de nouvelles catégories, à savoir les lunettes, la bijouterie et les montres de luxe. Le client est au cœur de chaque initiative du Groupe Chalhoub. Qu'il s'agisse de se réinventer ou de se focaliser sur l'innovation pour offrir des expériences de luxe dans plus de 750 magasins de détail expérimentaux, boutiques en ligne et applis mobiles, l'objectif du Groupe est de ravir le client à chacun des points de contact. Aujourd’hui, le Groupe Chalhoub représente 14 000 professionnels compétents et talentueux répartis sur sept pays et dont les efforts conjoints lui ont permis de se placer troisième au classement Great Place to Work® pour le Moyen-Orient et premier pour l'Arabie Saoudite. Soucieux de poursuivre dans la voie de l'innovation, le Groupe a créé « The Greenhouse », à la fois plateforme d'innovation, espace d'incubation et accélérateur de start-ups et de petites entreprises au niveau régional et international. Ce n'est que l'une des initiatives adoptées par le Groupe pour se réinventer, une démarche appuyée par une approche avant-gardiste à l'épreuve du futur. Le Groupe a également axé sa stratégie commerciale autour du développement durable, avec un engagement fort envers les individus, ses partenaires et la planète. Il est également membre de la communauté du Pacte mondial des Nations Unies et signataire des Principes d'autonomisation des femmes.

