EssilorLuxottica : gagne 3% porté par une analyse positive

L'action EssilorLuxottica gagne près de 3% à Paris, alors qu'un peu plus tôt dans la journée, Oddo maintenait sa recommandation de 'surperformance' sur le titre et relevait son objectif de cours à 153 euros, contre 138 euros précédemment.



'Le recovery des revenus et de la marge s'est confirmée au 4e trimestre, malgré les obstacles' soulignait le broker, remontant de respectivement 1% et 2% ses prévisions de CA et EBIT 2020 pour EssilorLuxottica.



Le broker se voulait en revanche plus 'prudent' concernant le premier trimestre 2021, abaissant son estimation d'EBIT 2021 (-2%) et d'EBIT 2022 (-1%).



EssilorLuxottica ' semble être bien revenu dans les clous sur la fin 2020et, s'il devrait rester encore affecté par la crise pandémique en début 2021, il reste en mesure de délivrer une augmentation visible de sa rentabilité en retrouvant un profil de croissance normal voisin de +5% par an', analyse Oddo.



