EssilorLuxottica : hausse de 5% du RNPG ajusté semestriel

EssilorLuxottica dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté de 1,75 milliard d'euros pour les six premiers mois de 2024, en hausse de 5,5% (+10,6% à changes constants), et une marge opérationnelle ajustée de 18,3% (+0,5 point à 18,8% hors effets de changes).



Le chiffre d'affaires du géant franco-italien de l'optique a progressé de 3,4% (+5,3% à taux de change constants) à près de 13,3 milliards d'euros, conformément à ses objectifs à long terme, une croissance 'bien équilibrée entre les régions, les catégories et les canaux'.



Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants et anticipe l'atteinte d'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 19 à 20% à l'issue de cette période.



