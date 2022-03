EssilorLuxottica : joint-venture SightGlass Vision finalisée

EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent la finalisation de leur accord de joint-venture pour SightGlass Vision, visant à accélérer la commercialisation des technologies innovantes de verres ophtalmiques et de solutions de contrôle de la myopie.



Avec la technologie Diffusion Optics Technology de SightGlass Vision, le verre optique inclut des milliers de micro-points qui diffusent légèrement la lumière parvenant à la rétine, diminuant le contraste des images perçues pour réduire la progression de la myopie chez les enfants.



Les dernières décennies ont vu une augmentation constante de la prévalence de la myopie à travers le monde : elle touche aujourd'hui 2,6 milliards de personnes dans le monde et on estime qu'en 2050, cinq milliards seront myopes.



