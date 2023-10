PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a confirmé jeudi ses prévisions à moyen terme, après un ralentissement de son activité au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 1,6% au trimestre écoulé, à 6,29 milliards d'euros, freiné par des effets de change défavorables. A changes constants, les revenus progressent toutefois de 5,2% sur la période.

Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 6,30 milliards d'euros, selon FactSet.

Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, la croissance de l'activité ressort à 7,2% à changes constants.

"La croissance du troisième trimestre a connu un léger ralentissement par rapport au premier semestre, en raison d'une activité de vente au détail de lunettes de soleil plus faible, qui affecte désormais également la région EMEA, en plus de l'Amérique du Nord, et d'une base de comparaison plus difficile en Asie-Pacifique", a indiqué le groupe dans un communiqué.

EssilorLuxottica a par ailleurs confirmé viser une croissance d'environ 5% par an de son chiffre d'affaires à changes constants entre 2022 et 2026. A l'issue de cette période, la marge opérationnelle ajustée est attendue autour de 19-20%.

