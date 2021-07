EssilorLuxottica : lance « Action for good vision on the road » lors de la prestigieuse conférence mondiale de la FIA 2021

Le 5 juillet dernier à Monaco, le président de la FIA, Jean Todt, a procédé à l'ouverture officielle de la prestigieuse conférence FIA 2021. Paul du Saillant, Directeur général délégué d'EssilorLuxottica, assistait à l'événement en compagnie de plus de 600 participants présents et virtuels, représentant 169 clubs de 114 pays. L'événement était idéal pour annoncer la reconduction du partenariat de trois ans entre EssilorLuxottica et la FIA dans le cadre du nouveau mouvement #PurposeDriven lancé par cette dernière. Les deux partenaires continueront à mobiliser le grand public, les institutions, les acteurs de la mobilité ainsi que les professionnels de la vue, pour répondre au pressant appel à l'action lancé par l'ONU. Ensemble, ils déploieront un vaste éventail d'initiatives destinées à : intensifier les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en préparation de l'AGNU(*) 2022, axée sur un programme mondial d'actions en matière de sécurité routière ; accélérer l'innovation dans le domaine des examens de la vue, des solutions visuelles et autres produits liés à la sécurité routière, dont les casques, en appliquant l'expérience des courses automobiles à la conduite sur route ; et améliorer l'accès aux équipements visuels, le tout en étroite collaboration avec les clubs membres de la FIA du monde entier. Certaines de ces initiatives seront organisées en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière.

L'engagement d'EssilorLuxottica pour des routes plus sûres fait partie de la responsabilité plus large de la Société en tant que leader de l'industrie et de sa mission d'aider les gens à « mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie ». Le niveau de sensibilisation du public à l'importance d'une bonne vision reste faible alors que le besoin d'accéder à des lunettes adaptées ne cesse de croître. Ce problème concerne tout le monde - tant les pays en développement que les pays matures, les communautés défavorisées comme les conducteurs professionnels.

S'exprimant lors d'une table ronde sur le thème « Purpose driven in practice », Paul du Saillant a fait part de son enthousiasme vis-à-vis de ce partenariat et du lancement de la campagne mondiale « Action for good vision on the road » (Agir pour une bonne vision sur la route). La campagne encourage tous les professionnels de la vue à jouer un rôle clé pour accroître la sensibilisation et répondre au besoin croissant d'une bonne vision dans toutes les conditions, de nuit comme de jour. EssilorLuxottica collaborera également avec les clubs membres de la FIA, et son vaste réseau de distribution en Italie, Amérique du Nord et Australie sera impliqué.

Dans le cadre de cet événement, EssilorLuxottica a lancé sur son propre stand un appel à l'action « Vérifiez votre vision » et a présenté le nouveau réfracteur Vision-S™ 700, un instrument d'examen de la vue révolutionnaire. Une démonstration de l'instrument a été effectuée, afin de sensibiliser à l'importance d'une bonne correction visuelle et d'une protection contre l'éblouissement sur route. Le Vision-S™ 700 est utilisé par les professionnels de la vue pour offrir aux patients un examen de la vue de haute qualité, tout en les incitant à adopter une bonne attitude en termes de sécurité routière.

(*) AGNU : Assemblée générale des Nations Unies