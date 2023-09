EssilorLuxottica lance sa plateforme digitale innovante pour faciliter la gestion des points de vente d’optique

La création de HELIX représente une initiative stratégique visant à aider les professionnels de la vue

à tirer parti des technologies innovantes grâce à un outil simple et intégré

Charenton-le-Pont, France (25 septembre 2023) – EssilorLuxottica franchit une nouvelle étape majeure dans la digitalisation de l’industrie optique avec le lancement de HELIX, une nouvelle division du Groupe, destinée à aider les professionnels de la vue à tirer parti des technologies de dernière génération pour gérer plus efficacement leur activité. Grâce à cette plateforme intelligente et interconnectée, tous les besoins numériques des professionnels de la vue seront adressés de manière intégrée, de la prise de rendez-vous aux commandes, en passant par les services de télé-optométrie et d’assurance complémentaire santé : HELIX permettra ainsi de rationaliser les nombreuses technologies existantes et de réduire le poids de la charge administrative pesant aujourd’hui sur les professionnels.

Le lancement d’HELIX s’intègre dans la stratégie d’EssilorLuxottica visant à offrir un large portefeuille de produits et de services afin d’améliorer l’expérience des patients et d’aider les professionnels de la vue à gérer de manière plus efficace leur activité. Les solutions HELIX seront accessibles, dans un premier temps, en Amérique du Nord, pour tous ceux qui souhaitent saisir les opportunités offertes par les dernières technologies.

Cette nouvelle division tirera parti de la puissance des solutions numériques déjà proposées par le Groupe sur le marché, notamment en Amérique du Nord, dont VisionWeb, CLX, et Revenue Cycle Management, transformant une approche jusqu’à maintenant fragmentée en une démarche moderne, unifiée et guidée par les données. Les professionnels de la vue bénéficieront ainsi d’une interface moderne assurant une navigation fluide entre les différents outils dont ils ont besoin au quotidien. Cette plateforme intégrée, couplée au soutien d’une équipe d’assistance client dédiée, leur permettra notamment de se consacrer davantage aux patients et à leurs besoins visuels.

« Il existe aujourd’hui une grande variété de technologies de gestiondes points de vente, particulièrement dans le secteur optique, ce qui peut se révéler chronophage pour des professionnels de la vue qui doivent jongler entre de multiples plateformes, systèmes, process de facturation et fournisseurs pour chacun des services qu’ils proposent. Avec HELIX, nous réinventons complètement la manière dont ils peuvent tirer parti de la technologie dans leur activité, sans complexité. Nous offrons déjà un portefeuille de solutions robustes et efficaces, telles queVisionWeb. En les regroupant sous une interface unique, où les outils dialoguent entre eux de manière fluide, nous donnons aux professionnels une longueur d’avance dans leur activité, leur permettant de se dégager du temps de qualité pour la prise en charge des patients » a déclaré Fabrizio Uguzzoni, Président « Professional Solutions » d'EssilorLuxottica Amérique du Nord.

La première offre de HELIX, une plateforme nouvelle génération baptisée Vision(X), sera mise à disposition des professionnels de la vue aux Etats-Unis à partir du deuxième trimestre 2024 et le Groupe en effectuera une présentation en avant-première lors du salon Vision Expo West à Las Vegas. Les clients actuels de VisionWeb, Uprise, 4PatientCare, CLX, et d'autres solutions digitales d'EssilorLuxottica disponibles aux Etats-Unis continueront de fonctionner sans changements, tout en bénéficiant du support de l'équipe HELIX. Pour de plus amples renseignements sur HELIX et Vision(X) consulter : www.helixsolution.com .

