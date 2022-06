EssilorLuxottica lance un programme de rachats d'actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachats d'actions.

Afin de mettre en oeuvre ce programme, "EssilorLuxottica a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum" de 2,5 millions d'actions en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 17 juin 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 31 août 2022 inclus, a expliqué la société dans un communiqué.

Les actions rachetées seront attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés affiliées, principalement dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, des attributions d'actions de performance, d'actions gratuites ou d'options d'achat d'actions et de la participation aux plans d'actionnariat des salariés, a poursuivi le groupe.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2022 01:17 ET (05:17 GMT)