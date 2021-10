EssilorLuxottica lance une OPA sur GrandVision

Paris (awp/afp) - Le géant franco-italien des lunettes EssilorLuxottica a annoncé jeudi le lancement d'une OPA sur le reste des actions de son ancien concurrent néerlandais GrandVision dont il possédait déjà 86,67%.

L'offre d'EssilorLuxottica porte sur l'ensemble des actions ordinaires de GrandVision émises et en circulation au prix de 28,42 euros par action, soit un montant total d'environ 964 millions d'euros.

L'opération crée un géant encore plus massif qu'EssilorLuxottica, lui-même né en 2018 d'une fusion houleuse entre le français Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, et l'italien Luxottica, numéro un des montures de marques prestigieuses comme Prada, Chanel et Ray-Ban.

GrandVision recommande aux actionnaires "d'accepter l'offre" qui débutera vendredi à 8H00 et prendra fin le 3 décembre à 17h40, précise le groupe dans un communiqué.

EssilorLuxottica avait lancé début juillet une offre d'achat sur les actions de GrandVision qu'il ne détenait pas encore, soit environ un quart d'entre elles, en vertu des règles des marchés néerlandais, dans la foulée de l'acquisition d'une part majoritaire de 76,72% du capital.

Le groupe tablait alors sur le règlement de l'offre publique obligatoire "dans les six mois".

afp/rp