EssilorLuxottica : le DG et le directeur financier de GrandVision quittent le groupe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé vendredi que Stephan Borchert et Willem Eelman, respectivement directeur général et directeur financier de GrandVision, avaient décidé de quitter leurs fonctions.

"A compter du 22 avril, ils seront remplacés par Massimiliano Mutinelli en tant que nouveau président Optical Retail EMEA d'EssilorLuxottica et Head of Amsterdam Corporate Offices de GrandVision, et par Niccolo Bencivenni en tant que directeur financier de GrandVision", a indiqué le groupe dans un communiqué.

EssilorLuxottica a finalisé l'acquisition de GrandVision en juillet 2021, en rachetant 76,72% du capital du distributeur néerlandais d'optique auprès de la holding HAL. Le groupe a ensuite lancé une offre publique d'achat sur le solde des actions. Jeudi soir, EssilorLuxottica avait annoncé détenir 100% du capital de GrandVision.

"Avec la finalisation de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, Willem et moi avons senti que le moment était venu pour nous de passer la main et de quitter nos rôles de directeur général et de directeur financier de GrandVision, en accord avec EssilorLuxottica", a déclaré Stephan Borchert, cité dans le communiqué de l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2022 05:11 ET (09:11 GMT)