EssilorLuxottica : EssilorLuxottica présente son nouveau Conseil d'administration

EssilorLuxottica présente son nouveau Conseil d’administration

Charenton-le-Pont, France (21 mai 2021 – 18:30) – Au cours de l’Assemblée générale d’EssilorLuxottica qui s’est déroulée aujourd’hui, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des administrateurs proposés pour siéger au Conseil d’administration de l’entreprise, dont:

M. Leonardo Del Vecchio, M. Francesco Milleri, M. Paul du Saillant, M. Romolo Bardin, M. Jean-Luc Biamonti, Mme Marie-Christine Coisne-Roquette, Mme Juliette Favre, M. José Gonzalo, Mme Swati Piramal, Mme Cristina Scocchia, Mme Nathalie von Siemens et M. Andrea Zappia.

Durant sa première réunion aujourd’hui, le Conseil d’administration a nommé M. Leonardo Del Vecchio en tant que Président du Conseil d’administration, M. Francesco Milleri en tant que Directeur Général et M. Paul du Saillant en tant que Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica. Pendant cette même réunion, le Conseil d’administration a par ailleurs été informé de la nomination de M. Stefano Grassi en tant que Directeur Financier de l’entreprise.

“Je souhaite remercier les membres du Conseil d’administration et l’ensemble de l’entreprise de la confiance qu’ils m’accordent, ainsi qu’à notre exceptionnelle équipe dirigeante. Je suis très heureux de continuer à travailler avec Paul pour mener ensemble EssilorLuxottica vers un nouveau chapitre de son histoire, dans lequel nous atteindrons de nouveaux sommets tout en créant de la valeur pour nos parties prenantes. Nous aurons à nos côtés des milliers de femmes et d’hommes de talent dont la contribution nous permettra de remplir notre mission si inspirante d’aider chacun à mieux voir, mieux être et profiter pleinement de la vie”, a commenté Francesco Milleri, Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Je suis honoré d’avoir été nommé Directeur Général Délégué de cette merveilleuse entreprise et je voudrais exprimer ma gratitude au Président et à l’ensemble du Conseil d’administration. Cette dernière année, EssilorLuxottica a fait preuve d’une grande résilience et d’un fort potentiel de croissance. J’ai hâte de continuer à œuvrer, aux côtés de Francesco et de nos 140 000 salariés afin d’associer nos atouts uniques et d’en tirer parti, pour le bénéfice de nos clients et des consommateurs », a commenté Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a composé les trois comités qui accompagneront et conseilleront le Conseil dans leurs domaines respectifs :

Les membres du Comité Audit et Risques sont :





M. Jean-Luc Biamonti (Président)

Mme Cristina Scocchia

M. Romolo Bardin

Les membres du Comité des Nominations et Rémunérations sont :





M. Andrea Zappia (Président)

M. José Gonzalo

M. Romolo Bardin

Les membres du Comité Responsabilité Sociale et Sociétale sont :





Mme Swati Piramal (Présidente)

Mme Nathalie von Siemens

Mme Juliette Favre

Pour voir les profils des membres du Conseil, cliquez ici.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations Investisseurs EssilorLuxottica

Team Contacts: IR contacts

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

E-mail: media@essilorluxottica.com

Pièce jointe