EssilorLuxottica : Le chiffre d'affaires du premier trimestre montre un solide retour de la croissance à 14,3 % par rapport à 2020

Charenton-le-Pont, France (le 6 mai 2021 – à 7 h 00) – EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 2021 s'élève à 4 060 millions d’euros, en hausse de 7,3 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 (+14,3 % à taux de change constants1). Le chiffre d’affaires consolidé enregistre une hausse de 1,9 % par rapport à celui du premier trimestre de 2019 à taux de change constants1.

« EssilorLuxottica connaît un très bon début d'année. Nous avons redoublé d’efforts face à la poursuite de la pandémie, ce qui nous a permis de réaliser une croissance significative du chiffre d'affaires, de dépasser les niveaux pré-pandémie et de répondre aux besoins structurels de bonne vision. Nos collaborateurs ont fait preuve d’une détermination et d’une agilité sans faille face à l'adversité, et ils ont concentré toute leur attention sur l'amélioration de l’aventure si unique de chacun de nos clients et consommateurs.

Au cours du premier trimestre, nous avons su capitaliser avec succès sur le rebond économique aux États-Unis et en Chine, ainsi que sur nos marques, notre innovation produits, notre force de distribution et la transformation numérique partout dans le monde.

Notre intégration s'est encore accélérée et nous avons réalisé des progrès significatifs dans de nombreux domaines, tout en poursuivant la réalisation d'acquisitions ciblées. Nos objectifs de développement durable, d'impact social et d'inclusion restent au cœur de notre mission et de notre modèle économique.

Notre position actuelle renforce notre confiance dans notre capacité à surperformer l’industrie », ont déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

