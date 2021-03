EssilorLuxottica : Point sur le projet d'acquisition de GrandVision

Point sur le projet d’acquisition de GrandVision

Charenton-le-Pont, France (23 mars 2021 – 18:00) – EssilorLuxottica confirme que la Commission Européenne a autorisé l’acquisition de GrandVision, après un examen approfondi, dont la durée a été considérablement allongée en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette autorisation a été accordée sous réserve de la cession par EssilorLuxottica d’environ 350 magasins d’optique en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.

Cela comprend :

En Belgique, la chaine GrandOptical et ses 35 magasins seront vendus mais sans la marque. Le repreneur bénéficiera d’une licence en attendant qu’il choisisse un autre nom de marque pour ces magasins.



En Italie, l’entité fusionnée se séparera de 174 magasins au total, dont l’ensemble de la chaine VistaSi d’EssilorLuxottica ainsi que 72 magasins de la chaine « GrandVision by ». La marque VistaSi sera transférée au repreneur et les magasins « GrandVision by » pourront soit être renommés en VistaSi soit prendre le nom de marque du repreneur.



Aux Pays-Bas, les 142 magasins de la chaine EyeWish seront vendus, de même que la marque. L’entité fusionnée conservera certains magasins de cette chaine auxquels elle donnera un nouveau nom de marque.

L’issue du projet de transaction dépend encore du feu vert des autorités de concurrence du Chili et de la Turquie, ainsi que des décisions de justice concernant les procédures en cours.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations Investisseurs EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

Pièce jointe