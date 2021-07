EssilorLuxottica : acquiert la participation de 76,72 % de HAL dans GrandVision et annonce une offre publique obligatoire sur les actions restantes de GrandVision

EssilorLuxottica a été assisté par Citi en tant que conseiller financier en fusions - acquisitions, par Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique en fusions - acquisitions, Stibbe N.V. en tant que conseiller juridique droit néerlandais en fusions - acquisitions, BonelliErede et Stibbe N.V. en tant que conseillers juridiques dans le cadre de la procédure d'arbitrage, et BonelliErede et Latham & Watkins LLP en tant que conseillers juridiques en droit de la concurrence.

Le texte de l'offre concernera l'offre publique obligatoire sur toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital de GrandVision, d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune. Le prix de vente par action sera de 28,42 euros et correspond au montant par action payé par EssilorLuxottica dans le cadre du contrat de cession de bloc. En outre, le prix de vente représente le prix le plus élevé payé par EssilorLuxottica pour des actions du capital de GrandVision au cours des 12 mois précédant l'annonce de l'offre publique obligatoire et constitue donc un « prix équitable » (billijke prijs) au sens de l'article 5:80a de la « Loi néerlandaise sur la Surveillance financière » (Wet op het financieel toezicht). Le règlement de l'offre publique obligatoire est attendu dans les 6 mois à venir.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,4 milliards d'euros.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP..

CONTACTS Head of Investor Relations Head of Corporate Communications Giorgio Iannella Marco Catalani e-mail: ir@essilorluxottica.com e-mail: media@essilorluxottica.com

Avertissement

Cette publication est faite par EssilorLuxottica S.A. en application de l'article 5:70 de la loi néerlandaise sur la surveillance financière (« Wft ») et des articles 5-3 et 7-4 du décret néerlandais sur les offres publiques d'achat (Besluit openbare biedingen Wft). Cette publication ne constitue ni une offre, ni la sollicitation d'une offre, d'acquérir ou de souscrire des titres.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles qui reflètent les attentes actuelles d'EssilorLuxottica eu égard à des événements futurs et à la performance financière et opérationnelle future. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les convictions, hypothèses et attentes d'EssilorLuxottica en lien avec des événements futurs et des tendances qui affectent la performance future d'EssilorLuxottica, en prenant en compte l'ensemble des informations dont EssilorLuxottica dispose actuellement, et ne sont en aucun cas des garanties de performance future. Par nature, les déclarations prévisionnelles comportent des risques et des incertitudes, parce qu'elles portent sur des événements et dépendent de circonstances qui pourraient, ou non, survenir dans le futur, et EssilorLuxottica ne peut pas garantir l'exactitude et la complétude des déclarations prévisionnelles. Un nombre important de facteurs, qui ne sont pas tous connus d'EssilorLuxottica ou sous son contrôle, pourraient faire diverger, de manière significative, les résultats ou les conclusions, par rapport à ce qui figure dans les déclarations prévisionnelles, du fait de risques ou d'incertitudes rencontrés par EssilorLuxottica. Toute déclaration prévisionnelle est formulée uniquement à la date de ce communiqué de presse, et EssilorLuxottica n'est soumis à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser, publiquement, les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite d'une nouvelle information ou pour toute autre raison.