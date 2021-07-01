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EssilorLuxottica : finalise l'acquisition de la participation de 76,72 % de HAL dans Grandvision

01/07/2021 | 18:43
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1er juillet (Reuters) - ESSILORLUXOTTICA SA:

* ESSILORLUXOTTICA ACQUIERT LA PARTICIPATION DE 76,72 % DE HAL DANS GRANDVISION ET ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE SUR LES ACTIONS RESTANTES DE GRANDVISION

* ESSILORLUXOTTICA SOUMETTRA LE TEXTE DE L'OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE À L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS NÉERLANDAISE AU PLUS TARD LE 23 SEPTEMBRE 2021

* LE PRIX DE VENTE PAR ACTION SERA DE 28,42 EUROS ET CORRESPOND AU MONTANT PAR ACTION PAYÉ PAR ESSILORLUXOTTICA DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CESSION DE BLOC

* LE TEXTE DE L'OFFRE CONCERNERA L'OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE SUR TOUTES LES ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES ET EN CIRCULATION DU CAPITAL DE GRANDVISION, D'UNE VALEUR NOMINALE DE 0,02 EURO CHACUNE Texte original sur Eikon [ID: nGNE17bjmN] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ESSILORLUXOTTICA -1.71%152.98 Cours en temps réel.22.02%
GRANDVISION N.V. 0.18%28.25 Cours en temps réel.10.59%
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Données financières
CA 2021 17 857 M 21 177 M -
Résultat net 2021 1 666 M 1 975 M -
Dette nette 2021 1 827 M 2 167 M -
PER 2021 41,7x
Rendement 2021 1,41%
Capitalisation 68 566 M 81 249 M -
VE / CA 2021 3,94x
VE / CA 2022 3,58x
Nbr Employés 109 910
Flottant 63,8%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Cloture 155,64 €
Objectif de cours Moyen 156,56 €
Ecart / Objectif Moyen 0,59%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer
David Wielemans Co-Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ESSILORLUXOTTICA22.02%81 827
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE29.44%405 380
HERMÈS INTERNATIONAL39.67%153 292
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA39.80%70 606
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED48.74%62 660
LULULEMON ATHLETICA INC.4.87%47 336