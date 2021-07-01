EssilorLuxottica : finalise l'acquisition de la participation de 76,72 % de HAL dans Grandvision

1er juillet (Reuters) - ESSILORLUXOTTICA SA:
* ESSILORLUXOTTICA ACQUIERT LA PARTICIPATION DE 76,72 % DE
HAL
DANS GRANDVISION ET ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE SUR
LES ACTIONS RESTANTES DE GRANDVISION
* ESSILORLUXOTTICA SOUMETTRA LE TEXTE DE L'OFFRE PUBLIQUE
OBLIGATOIRE À L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS NÉERLANDAISE AU
PLUS TARD LE 23 SEPTEMBRE 2021
* LE PRIX DE VENTE PAR ACTION SERA DE 28,42 EUROS ET
CORRESPOND
AU MONTANT PAR ACTION PAYÉ PAR ESSILORLUXOTTICA DANS LE CADRE
DU CONTRAT DE CESSION DE BLOC
* LE TEXTE DE L'OFFRE CONCERNERA L'OFFRE PUBLIQUE
OBLIGATOIRE SUR
TOUTES LES ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES ET EN CIRCULATION DU
CAPITAL DE GRANDVISION, D'UNE VALEUR NOMINALE DE 0,02 EURO
CHACUNE
Texte original sur Eikon [ID: nGNE17bjmN]
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(Gdansk Newsroom)