EssilorLuxottica : quasi stable après la décision du tribunal

Le titre est quasi stable malgré la décision favorable du tribunal arbitral d'Amsterdam. Il a jugé à une majorité que Grand Vision n'avait pas respecté les termes de l'accord régissant la période transitoire avant que l'acquisition par GV puisse être effective (' Supply agreement ').



Suite à cette décision, Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 157 E.



' Cette sentence arbitrale autorise EL à se retirer de la transaction et rompt ses obligations au titre de l'accord initial entre la société et l'actionnaire majoritaire de GV, HAL (en particulier nous comprenons que EL peut renoncer à l'opération sans pénalité) ' indique Oddo.



' Le plus probable selon nous est une renégociation du prix, -10%/-20% paraît de l'ordre du raisonnable. Nous pensons que le plus probable est que EL cherche en premier lieu une renégociation du prix de la transaction '.



' Nous pensons que le momentum de reprise qui se manifeste sur ses principaux marchés (l'Europe après les US, le solaire après l'optique) et la perspective structurelle favorable du marché de l'optique devraient pouvoir justifier la bonne tenue maintenue du titre ' rajoute l'analyste.



