EssilorLuxottica : s'illustre au salon Vision Expo East avec ses marques phares et ses innovations technologiques

EssilorLuxottica a participé pour la première fois en tant qu'entreprise unifiée au salon Vision Expo East, l'un des plus importants salons professionnels de l'industrie de l'optique, qui s'est déroulé du 2 au 5 juin à Orlando (Floride, Etats-Unis). Sur un stand offrant un contenu ultra technologique et via un microsite convivial, la société a proposé une expérience combinant physique et virtuel pour mettre en avant ses initiatives de soutien post- pandémie auprès des professionnels de la vue et du secteur tout entier.

En attirant des milliers de clients et partenaires de l'industrie, le stand a permis aux professionnels de la vue de se rendre compte de la véritable valeur offerte par EssilorLuxottica à travers ses marques, programmes et innovations hors-pair, notamment Ray-Ban Authentic et EssilorLuxottica360 *. En raison de la pandémie, il s'agissait du premier salon Vision Expo à être organisé depuis le Vision Expo West de septembre 2019 à Las Vegas (Nevada).

« Le retour de Vision Expo East marque le début d'un nouveau chapitre pour notre secteur d'activité. EssilorLuxottica est fière d'y contribuer et de susciter un intérêt renouvelé à l'aube d'un monde post-pandémie », a déclaré Rick Gadd, Président d'Essilor Amérique du Nord.

« Une fois de plus, nous avons échangé personnellement avec nos clients et partenaires, mais nous avons également offert pour la première fois une expérience digitale, une nouvelle preuve de notre soutien envers nos clients et de la valeur que nous apportons à tous en termes de croissance du marché, grâce à des programmes et produits comme EssilorLuxottica 360 et Ray-Ban Authentic. »

« Nous avons tiré parti de cette opportunité pour réinventer nos interactions avec nos clients dans le cadre de Vision Expo East, avec des expériences de marque plus intimistes, plus participatives, plus personnalisées et plus informatives. Nos clients demeurent au centre de notre stratégie, par conséquent tous ces éléments sont essentiels pour consolider nos relations avec eux », a précisé Fabrizio Uguzzoni, Président de Luxottica Wholesale, Amériques. « Nous voulons que les clients repartent confiants dans le soutien d'EssilorLuxottica, et nous travaillons sans relâche au développement de produits et de programmes qui les aideront à améliorer leurs prestations et à se démarquer. »Parmi les points forts du programme de cette année, notons les présentations de nombreux intervenants, membres des équipes régionales d'Essilor et de Luxottica, axées sur les partenariats, les marques et le marketing. Parmi eux, citons notamment Rick Gadd, Président d'Essilor Amérique du Nord et Fabrizio Uguzzoni, Président de Luxottica Wholesale, Americas.

À travers une série de « micro-moments » dynamiques, les participants, présents physiquement ou virtuellement, ont également pu découvrir les marques phares d'EssilorLuxottica, dont Ray-Ban, Oakley, Costa, Varilux et Crizal, ainsi que des programmes et initiatives clefs comme Leonardo la nouvelle plateforme de formation dédiée au monde de l'optique présentée à cette occasion.