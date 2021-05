EssilorLuxottica : unis nous sommes plus forts contre la COVID-19

Dès les premiers temps de la pandémie de COVID-19, l'entreprise a immédiatement renforcé ses mesures d'hygiène, ses protocoles de bilans de santé et instauré des mesures de distanciation physique à travers son réseau mondial de bureaux, magasins, usines, laboratoires et centres de distribution. EssilorLuxottica a mis en place pour ses partenaires, dont les professionnels de la vue, un accès direct à de nouveaux protocoles sanitaires et commerciaux, à des équipements de protection individuelle, ainsi qu'à des outils digitaux améliorés afin de maintenir le lien et le relationnel via des webinaires, réunions virtuelles et formations en ligne.

Soucieuse de continuer à soutenir les communautés locales, EssilorLuxottica a fait don de plus de 2 millions d'équipements de protection individuelle aux hôpitaux, organismes publics, collaborateurs et partenaires du monde entier. En France, des dizaines de milliers de lunettes de sécurité, lunettes de protection et masques ont été fournis gratuitement aux travailleurs essentiels de première ligne, notamment les forces de l'ordre et le personnel de santé. En Italie, l'entreprise a produit environ 150 millions de masques depuis septembre dernier pour le compte du gouvernement italien.

Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives collectives mises en place par EssilorLuxottica dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et bien d'autres suivront.