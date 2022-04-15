EssilorLuxottica nomme Massimiliano Mutinelli, Niccolo Bencivenni à la tête de GrandVision

15 avril (Reuters) - EssilorLuxottica SA:
* CHANGEMENTS À LA TÊTE DE GRANDVISION
* STEPHAN BORCHERT ET WILLEM EELMAN ONT DÉCIDÉ DE QUITTER
LEURS
FONCTIONS RESPECTIVES DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE DIRECTEUR
FINANCIER DE GRANDVISION
* A COMPTER DU 22 AVRIL, ILS SERONT REMPLACÉS PAR
MASSIMILIANO
MUTINELLI, ET PAR NICCOLÒ BENCIVENNI
* MASSIMILIANO MUTINELLI EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT
OPTICAL
RETAIL EMEA D'ESSILORLUXOTTICA ET HEAD OF AMSTERDAM CORPORATE
OFFICES DE GRANDVISION
* NICCOLÒ BENCIVENNI EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DE
GRANDVISION
* ILS SERONT SOUTENUS DANS LEURS FONCTIONS PAR FRÉDÉRIC
DAUCHE,
QUI RESTE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE GRANDVISION
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(Rédaction de Gdansk)