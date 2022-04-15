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ESSILORLUXOTTICA SOCIÉTÉ ANONYME

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EssilorLuxottica nomme Massimiliano Mutinelli, Niccolo Bencivenni à la tête de GrandVision

15/04/2022 | 08:10
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15 avril (Reuters) - EssilorLuxottica SA:

* CHANGEMENTS À LA TÊTE DE GRANDVISION

* STEPHAN BORCHERT ET WILLEM EELMAN ONT DÉCIDÉ DE QUITTER LEURS FONCTIONS RESPECTIVES DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE DIRECTEUR FINANCIER DE GRANDVISION

* A COMPTER DU 22 AVRIL, ILS SERONT REMPLACÉS PAR MASSIMILIANO MUTINELLI, ET PAR NICCOLÒ BENCIVENNI

* MASSIMILIANO MUTINELLI EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT OPTICAL RETAIL EMEA D'ESSILORLUXOTTICA ET HEAD OF AMSTERDAM CORPORATE OFFICES DE GRANDVISION

* NICCOLÒ BENCIVENNI EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DE GRANDVISION

* ILS SERONT SOUTENUS DANS LEURS FONCTIONS PAR FRÉDÉRIC DAUCHE, QUI RESTE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE GRANDVISION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 23 349 M 25 234 M -
Résultat net 2022 2 212 M 2 391 M -
Dette nette 2022 7 345 M 7 938 M -
PER 2022 30,9x
Rendement 2022 1,86%
Capitalisation 73 519 M 79 455 M -
VE / CA 2022 3,46x
VE / CA 2023 3,22x
Nbr Employés 150 316
Flottant 63,7%
Graphique ESSILORLUXOTTICA SOCIÉTÉ ANONYME
Durée : Période :
EssilorLuxottica Société anonyme : Graphique analyse technique EssilorLuxottica Société anonyme | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 167,25 €
Objectif de cours Moyen 187,00 €
Ecart / Objectif Moyen 11,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
David Wielemans Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Cristina Scocchia Independent Director
Jean-Luc Biamonti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA SOCIÉTÉ ANONYME-10.68%79 455
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-12.78%346 545
HERMÈS INTERNATIONAL-18.62%141 978
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-15.63%70 659
LULULEMON ATHLETICA INC.-0.17%50 530
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-23.61%30 911