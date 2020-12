EssilorLuxottica : nomme à sa tête un nouveau duo franco-italien par intérim

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a nommé jeudi les dirigeants de ses deux principales divisions à la tête du groupe à l'occasion de la mise en retrait de Leonardo del Vecchio et d'Hubert Sagnières.

Le directeur général de Luxottica, Francesco Milleri, est nommé directeur général et celui d'Essilor, Paul de Saillant, directeur général délégué "jusqu'à la nomination d'un nouveau conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021", a indiqué EssilorLuxottica dans un communiqué.

Ce remaniement intervient en réaction à la décision d'Hubert de Sagnières de prendre sa retraite, qui a conduit Leonardo del Vecchio à renoncer également à ses fonctions exécutives, a précisé EssilorLuxottica. Les deux dirigeants resteront respectivement vice-président non exécutif et président non exécutif du groupe.

Le groupe franco-italien a par ailleurs annoncé qu'il verserait le 28 décembre un acompte sur dividende de 1,15 euro par action au titre de son exercice 2020. "Cette décision a été motivée par l'efficacité des mesures prises pour contrôler les coûts et préserver la trésorerie, ainsi que la solidité de la reprise du groupe durant la seconde moitié de l'année", souligne le communiqué.

