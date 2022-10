EssilorLuxottica : perspectives confirmées

EssilorLuxottica, le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique, a confirmé ses perspectives de long terme, après avoir dévoilé une hausse de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022. Sur la période de juillet à septembre, les revenus du groupe se sont établis à 6,39 milliards d'euros, en hausse de 8,2% à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2021, contre 6,27 milliards d'euros prévus par les analystes.



L'Asie-Pacifique est la région qui a enregistré la meilleure performance avec un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros, en hausse de 22,7% par rapport au troisième trimestre de 2021.



Le CA a également augmenté en Amérique du Nord, le premier marché d'EssilorLuxottica, avec des ventes à 3,01 milliards d'euros, en croissance de 3,4%, soutenu par la division de vente directe au consommateur (Direct to Consumer), a fait savoir le groupe.



"Nous sommes confiants dans notre vision stratégique et notre capacité à réaliser nos perspectives à long terme", ont déclaré le PDG du groupe, Francesco Milleri, et le directeur général délégué, Paul du Saillant, cités dans un communiqué.