EssilorLuxottica prend le contrôle de GrandVision et va acheter tout le capital

Paris (awp/afp) - Le géant franco-italien des lunettes EssilorLuxottica a, comme prévu, racheté jeudi une part majoritaire de son concurrent néerlandais GrandVision, créant un mastodonte du secteur, et a annoncé son intention d'acquérir le reste du capital dans les six mois.

"EssilorLuxottica annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 76,72% dans GrandVision" auprès de la holding HAL, a déclaré le groupe franco-italien dans un communiqué.

Cette annonce était prévue car EssilorLuxottica avait fait part en début de semaine de son intention de finaliser ce rachat, au terme de deux ans d'incertitudes liées à des contretemps réglementaires et à un litige entre les deux acteurs.

L'opération s'est faite au prix de 28,42 euros par action - nettement plus que le cours actuel de GrandVision -, ce qui valorise le néerlandais environ 7,2 milliards d'euros.

Résultat: un géant encore plus massif qu'EssilorLuxottica, lui-même né en 2018 d'une fusion houleuse entre le français Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, et l'italien Luxottica, numéro un des montures de marques prestigieuses comme Prada, Chanel et Ray-Ban.

A titre de comparaison, le franco-italien dégage une quinzaine de milliards d'euros de revenus et le néerlandais environ 3,5 milliards.

Désormais, EssilorLuxottica ne peut pas en rester là. Selon les règles des marchés néerlandais, il détient un "contrôle prédominant" sur GrandVision et doit donc en acheter l'intégralité.

Il a donc fait part du lancement d'une offre d'achat sur les actions de GrandVision qu'il ne détient pas encore, soit environ un quart d'entre elles. Là encore, le prix proposé est de 28,42 euros par action.

"Le règlement de l'offre publique obligatoire est attendu dans les six mois à venir", précise le groupe franco-italien.

