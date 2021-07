EssilorLuxottica : prépare son offre publique d'achat sur GrandVision

Après l'acquisition le 1er juillet 2021 de GrandVision auprès de HAL, au prix de 28,42 euros par action, EssilorLuxottica a confirmé mardi préparer son offre publique d'achat sur le solde du capital du néerlandais, en vertu de la règlementation en vigueur aux Pays-Bas. Le lunetier franco-italien soumettra le texte de l’offre à l’Autorité des marchés financiers néerlandaise (l’AFM) pour révision et approbation au plus tard le 23 septembre 2021.



"Conformément à ce qui a été annoncé le 1er juillet 2021, EssilorLuxottica confirme être en mesure de remplir les obligations de financement prévues dans le cadre de l'Offre, assure le groupe. EssilorLuxottica a l'intention de financer l'Offre au moyen de liquidités déjà à disposition. EssilorLuxottica peut en outre utiliser des lignes de crédit existantes et disponibles pour les besoins courants de la Société".