EssilorLuxottica : programme de rachat d'actions lancé

Le géant franco-italien de l'optique EssilorLuxottica annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions qui 'traduit la confiance du groupe dans ses perspectives futures ainsi que dans son potentiel de création de valeur'.



A cette fin, il a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un maximum de 2.000.000 actions, en fonction des conditions de marché, sur une période allant de ce 31 août au 29 octobre 2021.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux, notamment dans le cadre de la participation aux résultats, de l'attribution d'actions ou d'options, et de la participation à tout plan d'actionnariat.



