EssilorLuxottica : promeut la Vision 24h à la course d'endurance des 24 Heures du Mans

Comme chaque année en cette saison, tous les yeux sont rivés vers le circuit emblématique de la fameuse course des 24 Heures du Mans, considérée par le National Geographic comme l'un des événements sportifs les plus importants du monde.

Sous la bannière de sa marque de verres Essilor, EssilorLuxottica a participé à cette 89e édition les 21 et 22 août sur le légendaire circuit de la Sarthe, qui ne cesse, depuis 1923, d'éblouir un public au cœur bien accroché. Cette année, la course a réuni le fleuron du sport automobile, avec pas moins de 180 pilotes de près de 30 pays différents et un public de 50 000 personnes : une prouesse étant donné les mesures de restriction liées à la pandémie actuelle.

Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et des 24H du Mans, a tenu à accueillir en personne Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, ainsi que des membres des équipes du Groupe venus assister au lancement conjoint de la campagne « Vision 24 heures », qui entérine le partenariat de trois ans signé en juin dernier.

Quand on sait que jusqu'à 90 %* des informations dont on a besoin pour prendre de bonnes décisions au volant reposent sur la vision, on comprend vite qu'il est essentiel d'avoir une vision optimale en permanence pour profiter de la route en toute sécurité, quels que soient les conditions de circulation et le moyen de transport. Il convient donc, au nom de la sécurité routière, d'offrir aux conducteurs les meilleurs verres de correction et de protection, efficaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif est d'améliorer la précision et le champ de vision des conducteurs, d'adapter leur vision à la luminosité et aux conditions météorologiques, de réduire la fatigue et d'optimiser la conduite de nuit, en ciblant précisément tous les facteurs qui influent sur leur réactivité.

En tant que partenaire officiel des 24 Heures du Mans et du prototype électrique hydrogène MissionH24, la marque de verres Essilor offre ses compétences pour corriger, protéger et améliorer la vision des conducteurs et des pilotes de course, en proposant les solutions des marques phares de l'Entreprise, telles que Varilux®, Crizal® et Eyezen®. Ce partenariat est l'un des piliers de la campagne « Action pour une bonne vision sur la route » qu'EssilorLuxottica a récemment lancée et constitue un outil puissant pour les professionnels de la vue qui souhaitent inviter leurs patients à s'engager sur la voie de la bonne vision.



L'événement a également été l'occasion pour EssilorLuxottica de présenter son tout nouvel appareil Vision-S™ 700, un réfracteur utilisé par les professionnels de la vue pour offrir aux patients un examen de la vue de haute qualité, tout en les incitant à adopter une bonne attitude en termes de sécurité routière. Quant aux participants - Pierre Fillon, Jessica McFadyen, directrice de la stratégie numérique chez Motorsport Network, la plateforme média officielle des 24 Heures du Mans, et Stéphane Richelmi, le pilote officiel de MissionH24 -, ils ont eu la possibilité de participer à des démonstrations en situation de conduite sur place pour sensibiliser le public à la correction de la vision et aux solutions de protection contre l'éblouissement sur la route.

Stéphane Richelmi a en outre effectué un tour d'honneur à bord du prototype MissionH24 juste avant le début de la course, symbolisant ainsi l'avenir des 24 Heures du Mans et de la mobilité durable.

Regardez la vidéo ci-dessous pour connaître les temps forts de l'événement, qui a fourni à l'Entreprise l'occasion unique de démontrer son leadership en matière de solutions et d'innovation pour la bonne vision tout au long de la journée, quelles que soient les conditions et pour tous les usagers de la route.

*Source: 'Why Visual Tools for Literacy Now. Research and Results' in Educational Impact & Designs for Thinkings, 2012.