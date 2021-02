EssilorLuxottica : propose de céder des magasins pour pouvoir acquérir GrandVision

BRUXELLES (Reuters) - EssilorLuxottica propose de céder des actifs dans trois pays de l'Union européenne pour obtenir l'accord de la Commission européenne à son projet d'acquisition du néerlandais GrandVision pour 7,2 milliards d'euros, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le géant de l'optique, issu de la fusion en 2018 du fabricant français de verres et de lentilles Essilor et du lunetier italien Luxottica, propriétaire de Ray-Ban, a soumis une proposition lundi à la Commission européenne, montre un document publié sur le site internet de l'exécutif de l'UE, qui compte prendre une décision d'ici le 12 avril.

EssilorLuxottica et GrandVision, spécialisé dans la vente au détail des lunettes, s'opposent par ailleurs devant la justice néerlandaise sur les termes de l'accord de rachat sur fond de crise du coronavirus.

Dans un document publié l'an dernier, EssilorLuxottica avait fait savoir que les services de la concurrence de l'UE lui avaient demandé de céder des magasins en France, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas pour obtenir un feu vert à l'acquisition de GrandVision. Cette demande portait notamment sur la chaîne néerlandaise Pearle and Eye Wish Opticiens.

EssilorLuxottica a depuis réussi à convaincre la Commission européenne de limiter sa requête à trois pays, a dit la source, en refusant de fournir davantage de détails.

La Commission européenne va désormais solliciter les avis des concurrents, des fournisseurs et des clients avant de décider soit de valider le projet, soit de le rejeter, soit de réclamer davantage de concessions.

(Foo Yun Chee; Version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

