EssilorLuxottica publie les résultats finaux de son offre publique de rachat des actions de Grandvision

21 décembre (Reuters) - EssilorLuxottica:
* RÉSULTATS FINAUX DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
D'ESSILORLUXOTTICA
SUR LES ACTIONS DE GRANDVISION
* A L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE POST-ACCEPTATION QUI A PRIS FIN
LE 20
DÉCEMBRE, L'OFFRANT DÉTIENT AU TOTAL APPROXIMATIVEMENT 99,84 %
DES ACTIONS ÉMISES DU CAPITAL SOCIAL DE GRANDVISION
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS APPORTÉES PENDANT LA
PÉRIODE
POST-ACCEPTATION INTERVIENDRA LE 23 DÉCEMBRE 2021
* LA DERNIÈRE SÉANCE EN BOURSE DES ACTIONS DE GRANDVISION
SUR
EURONEXT AMSTERDAM SERA LE 7 JANVIER 2022
* LA COTE ET LA NÉGOCIATION DES ACTIONS PRENDRONT FIN LE 10
JANVIER 2022
* L'OFFRANT LANCERA UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE
POUR
OBTENIR 100% DES ACTIONS
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(Rédaction de Gdansk)