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EssilorLuxottica publie les résultats finaux de son offre publique de rachat des actions de Grandvision

21/12/2021 | 07:23
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21 décembre (Reuters) - EssilorLuxottica:

* RÉSULTATS FINAUX DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT D'ESSILORLUXOTTICA SUR LES ACTIONS DE GRANDVISION

* A L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE POST-ACCEPTATION QUI A PRIS FIN LE 20 DÉCEMBRE, L'OFFRANT DÉTIENT AU TOTAL APPROXIMATIVEMENT 99,84 % DES ACTIONS ÉMISES DU CAPITAL SOCIAL DE GRANDVISION

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS APPORTÉES PENDANT LA PÉRIODE POST-ACCEPTATION INTERVIENDRA LE 23 DÉCEMBRE 2021

* LA DERNIÈRE SÉANCE EN BOURSE DES ACTIONS DE GRANDVISION SUR EURONEXT AMSTERDAM SERA LE 7 JANVIER 2022

* LA COTE ET LA NÉGOCIATION DES ACTIONS PRENDRONT FIN LE 10 JANVIER 2022

* L'OFFRANT LANCERA UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE POUR OBTENIR 100% DES ACTIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ESSILORLUXOTTICA -0.12%180.14 Cours en temps réel.41.23%
GRANDVISION N.V. 4.99%30.5 Cours en temps réel.19.61%
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Résultat net 2021 1 913 M 2 158 M -
Dette nette 2021 9 523 M 10 745 M -
PER 2021 43,0x
Rendement 2021 1,36%
Capitalisation 79 443 M 89 786 M -
VE / CA 2021 4,54x
VE / CA 2022 3,87x
Nbr Employés 144 888
Flottant 63,8%
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Cloture 180,14 €
Objectif de cours Moyen 184,20 €
Ecart / Objectif Moyen 2,25%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Francesco Milleri Chief Executive Officer & Non-Independent Director
Stefano Grassi Co-Chief Financial Officer
David Wielemans Co-Chief Financial Officer
Leonardo del Vecchio Executive Chairman
Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ESSILORLUXOTTICA41.23%89 786
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE36.58%397 053
HERMÈS INTERNATIONAL75.48%179 932
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA63.96%81 347
LULULEMON ATHLETICA INC.6.48%49 734
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED-10.82%39 744