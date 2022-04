EssilorLuxottica : recule malgré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres

EssilorLuxottica (-2,91% à 166,75 euros) sombre à l'une des dernières places du CAC 40, dans un contexte marqué par la défiance, en dépit d'une nouvelle croissance trimestrielle à deux chiffres. Le lunetier franco-italien a en effet réalisé au cours des trois premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 5,61 milliards d'euros, en hausse de 33,1% à taux de change constants (+38,1% à taux de change courants). À base comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 11,5% à taux de change constants (+15,7% à taux de change courants).



A titre de comparaison, Jefferies visait un chiffre d'affaires de 5,48 milliards d'euros, alors que le consensus Bloomberg anticipait 5,55 milliards.



Le spécialiste de l'optique a quelque peu déçu en Amérique du Nord, une région qui représente 46 de ses ventes, avec une croissance organique de 8%, même si l'activité est somme toute restée solide. La direction souligne que la croissance a été tirée par les montures solaires et les verres à forte valeur ajoutée (Varilux, Transitions et Crizal) tandis que les opticiens indépendants ont ralenti au cours du trimestre avec des ventes à magasins comparables en hausse de 3%.





La zone EMEA (37% du chiffre d'affaires) a continué à bénéficier d'une base de comparaison favorable en raison des restrictions covid en place l'an dernier, et a connu une croissance organique de 18% au cours du trimestre. Avec des ventes à magasins comparables en hausse de +25%, les opticiens traditionnels ont surpassé les chaînes intégrées, grâce au segment des lunettes de soleil.



EssilorLuxottica salue également la bonne progression de l'optique portée par le portefeuille des verres de marque ainsi qu'une croissance à deux chiffres pour Ray-Ban et Oakley.



Le groupe n'a cependant communiqué aucun objectif précis pour l'exercice 2022. Lors des résultats annuels en mars, il avait confirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 (à taux de change constants), tout en visant une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 19% à 20% à l'issue de cette période.