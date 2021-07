EssilorLuxottica relève ses prévisions pour 2021 après une accélération au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a revu en hausse vendredi ses objectifs financiers pour l'année en cours, après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant-crise.

Le groupe table désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5% cette année ("mid-single digit") par rapport à 2019 et sur une marge opérationnelle ajustée supérieure à celle de 2019, à taux de change constants.

EssilorLuxottica avait auparavant indiqué vouloir atteindre un niveau d'activité et une marge au moins équivalents à ceux de 2019.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a atteint 8,77 milliards d'euros, un niveau quasiment inchangé par rapport à la même période de 2019. A taux de change et périmètre constants, il est ressorti en progression de 5,7%.

Le résultat opérationnel s'est établi à 1,27 milliard d'euros, contre 1,04 milliard à la période correspondante de 2019.

En données ajustées, soit hors produits et charges liés au rapprochement entre Essilor et Luxottica et d'autres transactions, le résultat opérationnel s'est inscrit à 1,62 milliard d'euros, en hausse de 16,4% par rapport au premier semestre 2019 à taux de change constants.

Le bénéfice net a atteint 854 millions d'euros, contre un bénéfice de 671 millions d'euros au premier semestre 2019.

Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires semestriel de 8,58 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 1,47 milliard d'euros.

La croissance organique a accéléré au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 4,71 milliards d'euros, en hausse de 9,2% sur deux ans.

"Outre le dynamisme des Etats-Unis, qui génèrent plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe, d'autres marchés clés ont connu une belle croissance [..] notamment la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Chine continentale, l'Australie et le Brésil", a souligné le groupe dans un communiqué.

EssilorLuxottica a par ailleurs confirmé son objectif de 300 millions à 350 millions d'euros de synergies cumulées d'ici à la fin 2021 et de 420 millions à 600 millions d'euros d'ici à la fin de 2023, "malgré les vents contraires et les défis liés à l'épidémie de Covid-19".

"Le deuxième trimestre de 2021 a enregistré une nouvelle accélération du processus d'intégration entre les deux sociétés, notamment en ce qui concerne le succès des initiatives commerciales et des mesures d'efficacité dans plusieurs secteurs opérationnels", a souligné le groupe.

