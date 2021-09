EssilorLuxottica : renforcement au capital de GrandVision

EssilorLuxottica annonce avoir acquis, auprès de plusieurs actionnaires représentés par un courtier unique, 8.431.388 actions GrandVision à un prix unitaire de 28,42 euros, soit approximativement 3,3% des actions émises et en circulation du capital de GrandVision.



Ensemble avec les actions de GrandVision déjà détenues avant ce jour, le géant franco-italien de l'optique détiendra 220.537.421 actions GrandVision, représentant environ 86,7% des actions émises et en circulation du capital de GrandVision à cette date.



