EssilorLuxottica : s'est engagé à fournir du matériel pour aider l'Inde à faire face à la COVID-19

Fidèle à l'esprit d'EssilorLuxottica, les filiales en Inde ont rapidement réagi pour faire face à la pénurie d'oxygène et de lits d'hôpitaux.

Essilor India Private Limited (EIPL) a acheté plusieurs concentrateurs d'oxygène, grâce à l'aide de ses bureaux en Chine, qui ont ensuite été répartis sur quinze sites à travers le pays, à l'intention de ceux qui en avaient le plus cruellement besoin, notamment les collaborateurs d'Essilor, de Luxottica, des entités partenaires ainsi que les membres de leurs familles. En outre, un centre de quarantaine temporaire a été mis en place dans l'usine de l'entreprise, Essilor Manufacturing India Private Limited (EMIL), à Bangalore pour les collaborateurs et les membres de leur famille nécessitant une assistance respiratoire sous oxygène et ne pouvant bénéficier dans l'immédiat de soins dans les hôpitaux ou autres établissements de santé. L'entreprise a également continué à faciliter l'accès des collaborateurs à des informations concernant la COVID sur ses propres plateformes, afin de les sensibiliser au stress lié à la pandémie, à l'isolement à domicile, à la vaccination et à la santé mentale.

L'équipe Inde de Luxottica a pris des initiatives similaires face à la pandémie de COVID-19. Elle a, par exemple, mis à disposition des collaborateurs et de leurs familles des concentrateurs d'oxygène, et créé un groupe de travail COVID-19, dans lequel des membres des RH se sont fait un devoir de prendre des nouvelles de chaque collaborateur affecté. Dans certains cas graves, des lits d'hôpitaux, des bonbonnes d'oxygène et des unités d'isolement ont été mis à disposition pour faciliter la gestion de la COVID. En outre, des bulletins de santé réguliers ont été publiés pour tenir les collaborateurs au courant des informations clés concernant la vaccination et les bonnes pratiques sanitaires au travail et en quarantaine. Une ligne d'assistance téléphonique a été mise en place pour les collaborateurs et leurs proches, afin d'offrir un soutien en matière de santé physique et mentale pendant la pandémie. Du fait de la pénurie de traitements facilement accessibles, des médicaments inutilisés couramment prescrits ont été proposés aux collaborateurs en fonction des besoins.

Depuis le début de la pandémie, l'objectif principal d'EssilorLuxottica est d'assurer la santé et la sécurité de ses employés dans le monde, tout en soutenant l'industrie et les communautés locales. L'an dernier, le Groupe a fait don de plus de 2 millions d'unités d'équipements de protection individuelle à des hôpitaux, des institutions publiques, des collaborateurs et des partenaires à travers le monde. En France, des dizaines de milliers de lunettes de sécurité, de lunettes de protection et de masques ont été donnés aux premières lignes, notamment au personnel des forces de sécurité et au personnel soignant. En Italie, pour le compte du gouvernement italien, le Groupe a produit environ 150 millions de masques.

Ce ne sont là que quelques exemples des efforts collectifs d'EssilorLuxottica contre la pandémie de COVID-19, et cela ne s'arrête pas là.