EssilorLuxottica se renforce aux Etats-Unis avec le rachat de Walman

Paris (awp/afp) - Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé jeudi avoir conclu un accord afin d'acquérir Walman, un réseau de laboratoires spécialisés en produits optiques aux Etats-Unis.

Le montant de l'opération, qui devrait être finalisée au cours des prochains mois, n'a pas été précisé.

"La transaction ouvrira des opportunités de croissance à Walman, partenaire de longue date d'EssilorLuxottica", souligne un communiqué commun des deux groupes.

"Walman bénéficie d'une forte reconnaissance et d'une grande proximité avec ses clients, et nous investirons dans les domaines qui en font un formidable partenaire pour notre secteur", ont commenté Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement directeur général et directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

Walman dispose d'un réseau de 35 sites répartis à travers les États-Unis, "notamment des laboratoires de surfaçage de verres de prescription, ainsi que des centres spécialisés dans le matériel optique et d'autres produits de santé visuelle". L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars en 2020.

afp/rp