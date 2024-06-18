18 juin (Reuters) - EssilorLuxottica SA:
* ESSILORLUXOTTICA ET DIESEL ANNONCENT UN ACCORD DE LICENCE DE 10 ANS
* SIGNATURE D'UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIF POUR LA CONCEPTION, LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION MONDIALE DE LUNETTES DIESEL
* L'ACCORD PREND EFFET IMMÉDIATEMENT JUSQU'AU 31 DÉC 2029, AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE POUR 5 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
* LA PREMIÈRE COLLECTION ISSUE DE CET ACCORD SERA LANCÉE AU PREMIER TRIMESTRE 2025 Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)