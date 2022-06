EssilorLuxottica : soutenu par l'annonce d'un programme de rachat d'actions

EssilorLuxottica gagne 2,6% à 137,6 euros pour signer la plus forte progression du CAC 40. L'opticien franco-italien a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 2,5 millions d’actions (soit 0,6% du capital). Au cours actuel, cela représente 335 millions d'euros. Le programme débute ce jour et se terminera le 31 août. Le prix par action ne devra pas dépasser 200 euros.



Selon EssilorLuxottica, ce programme de rachat d'actions "traduit la confiance du groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long terme".



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés affiliées, principalement dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, des attributions d'actions de performance, d'actions gratuites ou d'options d'achat d'actions et de la participation aux plans d'actionnariat des salariés.