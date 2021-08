EssilorLuxottica : un nouveau Président de Wholesale aux USA

EssilorLuxottica annonce aujourd'hui la nomination de Fabrizio Uguzzoni en qualité de Président des activités Wholesale (commerce de gros) d'EssilorLuxottica en Amérique du Nord.



Il dirigera les activités montures et verres d'EssilorLuxottica dans la région.



Fabrizio Uguzzoni a rejoint Luxottica en 2009 et a été nommé Président des Activités Wholesale de Luxottica en 2016. Il siège actuellement au Conseil d'administration de The Vision Council et de OneSight, organisme international à but non lucratif.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.