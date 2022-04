EssilorLuxottica a signé un accord en vue d'acquérir 90,9 % de la société italienne Giorgio Fedon & Figli. Le prix d'achat convenu est égal à 17,03 euros pour chaque action et correspond à un total de 29,4 millions d'euros. Il inclut une prime de 135 % par rapport au prix officiel de cotation des actions de la société enregistré le 8 avril 2022 (dernier jour de cotation précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord).



L'accord a été conclu avec les actionnaires principaux de la société (CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon et Rossella Fedon), ainsi qu'avec d'autres actionnaires.



La transaction représente une avancée dans la stratégie d'intégration verticale d'EssilorLuxottica, qui vise à atteindre les meilleurs standards de qualité sur l'ensemble de la chaine de valeur et à optimiser le service fourni, pour le bénéfice de tous les acteurs de l'industrie.



Grâce à des technologies de pointe et à des innovations dédiées, cette acquisition permettra de mieux adapter les étuis et emballages aux lunettes, afin d'assurer la meilleure protection possible des produits, pour le bénéfice du consommateur.



De plus, EssilorLuxottica pourra aussi tirer parti de l'activité de la société pour poursuivre sa stratégie en matière de développement durable, en investissant dans le recyclage et la circularité des matériaux utilisés pour les packaging des produits de la société.